En directo: Pedro Sánchez anuncia nuevas medidas contra el genocidio en Gaza

El presidente del Gobierno realiza una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa para anunciar la adopción de nuevas medidas contra el genocidio en Gaza.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mantener la sesión, ofrecerle una mejor experiencia de usuario y obtener datos estadísticos de navegación de los usuarios. Para más información vea la Política de cookies

Aceptar

Rechazar